В Банке России рассказали об угрозе замещения рубля криптовалютами

Криптовалюты могут стать средством платежа и заместят рубль при массовом приобретении россиянами, считает первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева. Такой ответ она подготовила на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, пишет РИА Новости. По мнению Юдаевой, это в итоге негативно скажется на экономике страны.

В случае массового приобретения криптовалют гражданами их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. В этом случае произойдёт замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений, — говорится в ответе.

При этом, собственные вложения банков и иных финансовых структур в криптовалюты, по мнению ЦБ, могут многократно повысить их рыночные риски. Юдаева уверена, что падение курса криптовалют, а также использование различных мошеннических схем создаст в итоге реальную угрозу для кредиторов и вкладчиков.

Как отметили в регуляторе, интеграция криптовалют в финансовую систему может привести к созданию параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться правилам, действующим для финансовых организаций на территории государства.

В то же время министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев считает, что России следует как можно скорее легализовать использование цифровых валют для международных расчётов. Он считает, что бизнес в любом случае будет использовать эту валюту для обхода санкций.