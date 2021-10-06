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В Баку запланировали расширить географию поставок своего газа в Европу

14:28, 06 октября 2021
В Баку запланировали расширить географию поставок своего газа в Европу Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Баку планирует работать с Евросоюзом для расширения географии поставок своего газа в Европу. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителем представительства ЕС в стране Петром Михалко, слова которого приводит ТАСС. Азербайджанский лидер напомнил, что газ из республики уже поставляется на европейский рынок.

По мнению Алиева, в нынешних условиях возникшего дефицита голубого топлива в европейских газохранилищах Баку может стать поставщиком газа для многих членов ЕС. 

Мы планируем работать вместе с ЕС для расширения географии наших поставок — особенно сейчас, зимой, когда все видят, что альтернативный источник является вопросом энергетической безопасности, — сказал президент Азербайджана.

Ранее Алиев на встрече с Михалко заявил о готовности Азербайджана начать переговоры с Арменией по нормализации отношений, в чём может принять активное участие Европейский союз. Он видит желание ЕС способствовать урегулированию конфликта в Карабахе. По мнению Алиева, это также может помочь во многих сферах.

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