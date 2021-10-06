В Баку запланировали расширить географию поставок своего газа в Европу

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«Газпром» близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году и готов обеспечивать все превышения поставок в рамках контрактов. Вины же России в нынешнем газовом кризисе нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Песков также прокомментировал нынешний кризис на газовом рынке ЕС. Он заявил, что кризис связан с рядом экономических факторов, включая рост потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, незаполненность газовых хранилищ, понижение...