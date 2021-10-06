Алиев принял посредничество ЕС в нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана начать переговоры с Арменией по нормализации отношений, в чём может принять активное участие Европейский союз. Как сообщает «Интерфакс. Азербайджан», об этом азербайджанский лидер заявил, принимая верительные грамоты нового посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко.

Как отметил Алиев, он видит желание ЕС способствовать урегулированию конфликта. Это может помочь в многих сферах.

Сейчас основным вопросом является обеспечение и мира в регионе в поствоенный период. Мы хотим перевернуть эту страницу, это наша политика. Мы хотим наладить отношения с Арменией, нашим соседом. Мы готовы начать переговоры с Арменией по подписанию мирного договора, проведению делимитации границ, открытию коммуникаций. Этот процесс частично начался, — сказал Алиев.

Михалко также отметил, что Европейский союз готов поделиться с Азербайджаном и Арменией своим опытом в делимитации и демаркации границ.

Если стороны будут заинтересованы, мы готовы, поделиться своим опытом в таких сферах, как делимитация и демаркация границ, — отметил Михалко.

Ранее президент Азербайджана назвал факторы, которые определяют стабильность в Закавказье. По его словам, формат Турция — Россия — Азербайджан — Армения достаточный для устранения рисков новых войн в регионе. Он добавил, что другие страны могут присоединяться к нему. Президент отметил, что определены реальные практические рамки сотрудничества в регионе. Так, турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в регионе. Армяно-азербайджанские отношения обсуждались во время недавней встречи президентов Турции и России. Баку находится в постоянном контакте как с Анкарой, так и с Москвой.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.