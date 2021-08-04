В Алтайском крае рассказали об уходе бизнеса от налогов

Налоговики и власти Алтайского края рассказали о новых схемах ухода бизнеса от налогов. Бизнесмены активно занижают налоговые ставки благодаря фиктивным сделкам, в особенности по налогу на добавленную стоимость. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ФНС, в 2020 году после контрольно-аналитической работы было доначислено три миллиарда рублей «сокрытых» налогов. При этом «по результатам просто разговора с налогоплательщиками» и без каких-либо проверок в бюджет поступило более миллиарда рублей.

Как рассказал глава управления ФНС России по региону Юрий Куриленко, чаще всего бизнесмены уходят от налогов, занижая их ставку путём заявления вычетов и расходов по фиктивным сделкам, в том числе вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС). Больше всего нарушений такого рода выявлено в секторах оптовой торговли, строительства и грузоперевозок, в том числе среди крупных промышленных предприятий.

Бороться с этим будем всеми инструментами, которые у нас есть, — прокомментировал ситуацию губернатор края Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что ФНС и Минфин могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса до завершения проверки, в ходе которой выявлены нарушения. Эта инициатива призвана пресечь попытки компаний, уличённых в уклонении от налогов, распродать имущество, вывести активы, запустить процедуру банкротства и таким образом избежать ответственности перед государством.