Авиастроительная корпорация Airbus отреагировала на повышение Соединёнными Штатами пошлин на самолёты европейского производства. В компании считают, что данный шаг навредит американским авиакомпаниям.
В Airbus также выразили надежду, что США ещё изменят свою позицию,
Решение представителя США на торговых переговорах принято без учёта множества обращений со стороны американских авиакомпаний, в которых подчёркивается, что они и пассажиры из США в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины, — цитирует агентство сообщение компании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Белый дом с 18 марта 2020 года увеличивает пошлины на самолёты из Евросоюза с нынешних 10% до 15%. Соответствующее заявление распространил аппарат представителя США на торговых переговорах.
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