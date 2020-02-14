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Белый дом с 18 марта 2020 года увеличивает пошлины на самолёты из Евросоюза с нынешних 10% до 15%. Соответствующее заявление распространил аппарат представителя США на торговых переговорах.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что после заключения полноценного торгового соглашения с Китаем начнёт проработку аналогичного документа с Европой. Такое заявление...