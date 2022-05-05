«Уже попали под все санкции»: Сбербанк призвали открыться в Крыму Политолог Михеев: крупные российские банки уже под санкциями, но не открываются в Крыму

Отделение Сбербанка России / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупные российские банки, в том числе Сбербанк, находятся под санкциями, но до сих пор не открываются в Крыму, выразил удивление политолог Сергей Михеев в разговоре с ИА SM-News. Открыть офисы на полуострове их уже призывал вице-премьер региона Георгий Мурадов.

Раньше крупные российские компании, российские банки своё отсутствие на полуострове объясняли тем, что они боятся попасть под санкции. Мне сейчас интересно, под какие санкции они ещё не попали?! Под какие ещё санкции они боятся попасть, не открывая в Крыму свои офисы и так далее?! Мне кажется, они уже попали под все санкции, которые только можно было придумать, — сказал Михеев.

Он добавил, что интересы Сбербанка в Крыму представлены другими банками, там работают его карты, но самого «Сбера» формально нет. Михеев отметил, что в 2014 году у банка был крупный бизнес на Украине и внешние проекты, но теперь его «прессанули наравне со всеми».

Возможно, сейчас призыв крымского руководства услышат, предположил политолог.

1 мая стало известно, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России могут отключить ряд банков, в том числе Сбербанк, от системы SWIFT. Кроме того, предполагается ввести полный запрет на покупку российской нефти до конца 2022 года.