СМИ раскрыли содержание шестого пакета санкций ЕС против России Агентство Bloomberg раскрыло содержание шестого пакета санкций Евросоюза против РФ

Фото Michael Kappeler/Global Look Press

В рамках шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России предполагается ввести полный запрет на покупку российской нефти до конца 2022 года и отключить ряд банков, в том числе Сбербанк, от системы SWIFT. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник.

По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт, — говорится в сообщении агентства.

Также Европа предполагает отключить от международной платёжной системы большую часть банков России и Белоруссии. Санкции коснутся в том числе «Сбербанка».

Кроме того, по информации источника агентства, предлагается наложить ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий. Под запрет для России может попасть приобретение недвижимости на Западе.

Шестой пакет санкций в отношении России Евросоюз будет обсуждать на следующей неделе. Для утверждения очередной порции мер необходима поддержка 27 государств-членов ЕС.

Ранее в МИД Франции заявили, что ожидают принятия Евросоюзом шестого пакета санкций против России. Часть новых рестрикций будет направлена на нефть из РФ. По словам официального представителя французского МИД Анн-Клер Лежандр, Запад оказывает давление на РФ не только путём санкций. Лежандр считает, что и военные поставки на Украину сказываются на России.