https://static.news.ru/photo/e68f73d2-9f9a-11e9-8db5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ущерб от паводка, произошедшего на территории Хабаровского края, власти оценили примерно в $2 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя регионального правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По его словам, в будущем сумма может быть скорректирована. Однако общие затраты составят $1,8–2 млрд.

В эту сумму входят средства, необходимые для ремонта жилья и защитных сооружений, переселения граждан из аварийных зданий и выплаты, — цитирует Литвинчука «Интерфакс».

Также министр подчеркнул, что режим ЧС на территории края будет действовать, пока правительство не рассчитается со всеми затратами. Это может продлиться до конца 2019 года.

Как ранее писал News.ru, российское правительство одобрило выделение до 252 млн рублей в 2019 году на социальную поддержку пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае.