Украина заявила о намерении потеснить Россию на энергетическом рынке

Европейские власти рассматривают Украину в качестве одного из ключевых энергетических партнёров в рамках перехода на «зелёную» энергетику. Страна должна стать одним из ключевых поставщиков водорода, который заменит привычные источники энергии и потеснит Россию на рынке. Об этом пишет издание «Корреспондент».

В 2020 году Евросоюз представил стратегию, согласно которой в энергетике будет широко использоваться «зелёный» водород — газ, производимый за счёт солнца, ветра и других возобновляемых источников энергии. Для достижения так называемой климатической нейтральности до 2050 года в этот проект инвестируют от 180 до 470 миллиардов евро.

Основным партнёром для реализации этих планов может стать Украина, где до 2030 года будет построено до десяти гигаватт мощностей для производства «зелёного» водорода. Туда будет направлена некоторая часть из 2,8 миллиарда евро инвестиций, которые Германия планирует выделять на водородные проекты за рубежом. Всё это открывает новые возможности для украинской газотранспортной системы, теряющей значение из-за запуска газопровода «Северный поток −2».

Ранее правительство России утвердило концепцию развития водородной энергетики в стране. Первый её этап предполагает создание кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. Он рассчитан на 3,5 года. Следующие этапы (до 2035-го и 2050 года) направлены на открытие крупных производств, ориентированных на экспорт, а также на серийное применение водородных технологий в разных сферах — от нефтехимии до ЖКХ.