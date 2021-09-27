Украина испугалась остановки транзита газа через свою территорию в Венгрию

Транзит российского газа в Венгрию через Украину на фоне подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта может значительно сократиться или полностью остановиться. Именно такой сценарий пугает Украину. Об этом заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон в своём Facebook.

По мнению Макогона, это яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность, обойти Украину при транзите газа.

Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину, — написал он.

Ранее сообщалось, что МИД Украины разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с «Гaзпромом» на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущeрб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Еврoпейскую комиссию из-за этого контракта.

Макогон ранее говорил, что раньше российский газ шёл по прямому маршруту Россия — Украина — Венгрия. По новому соглашению прописан маршрут через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть через газопровод «Турецкий поток».

По мнению Макогона, этот маршрут не может быть дешевле. «Газпром» незаметно включит свои расходы в стоимость газа для европейской страны.