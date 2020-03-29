https://static.news.ru/photo/709dd0ec-71d1-11ea-be62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Товарооборот между Украиной и РФ вновь сократился по итогам 2019 года. Во многом этом произошло из-за того, что в апреле 2019-го Киев возобновил притихшую «санкционную войну».

В общей сложности с 2013 по 2019 год от российского экспорта в соседнее государство формально осталось меньше трети — $7 млрд. В обратном направлении товарооборот рухнул почти в пять раз — до $3,2 млрд, пишет РИА Новости.

В абсолютном выражении потери Москвы немного больше — $14,3 млрд против $11,9 млрд Киева. Но для Кремля это означает 0,8% ВВП, а $11,9 млрд для Украины — это 8% ВВП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал предложение об изменении трат госбюджета в связи с распространением коронавируса. Правительство хочет вдвое сократить зарплаты высших чиновников.

Эта мера может коснуться тех, кто получает больше 10 минимальных заработных плат (более 47 тысяч гривен, или 129 тысяч рублей). Исключение будет сделано для работников сферы нацбезопасности, обороны или борьбы с COVID-19.