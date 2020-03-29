https://static.news.ru/photo/d7d72542-71b3-11ea-947a-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал предложение об изменении трат госбюджета в связи с распространением коронавируса. Правительство хочет вдвое сократить зарплаты высших чиновников.

Эта мера может коснуться тех, кто получает больше 10 минимальных заработных плат (более 47 тысяч гривен, или 129 тысяч рублей). Исключение будет сделано для работников сферы нацбезопасности, обороны или борьбы с COVID-19.

Итак, начнём просмотр госбюджета с себя, — написал он в своём Telegram-канале.

Также кабмин планирует на 30% сократить размер оплаты труда главам и членам наблюдательных комиссий госкомпаний. При этом власти не собираются уменьшать количество выделенных на культуру и образование денег.

Топ-чиновники должны понимать ситуацию и «затянуть пояса», — отметил он.

28 марта Минздрав Украины сообщил, что за сутки в стране выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции. Всего заболели 311 граждан, 5 выздоровели, 8 умерли.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что два миллиона украинцев могут погибнуть в результате заражения коронавирусом. По его словам, вирус распространяется в геометрической прогрессии и реальное число заразившихся в десятки и сотни раз превышает цифры официальной статистики.