https://static.news.ru/photo/32e3d4a0-bcb8-11e9-8a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Украинская газотранспортная компания «Уктрансгаз» сообщила о намерении создать до конца 2019 года мощностей для реверсных поставок газа из Румынии, которые позволят получать 1,5 млрд кубометров топлива.

Отмечается , что модернизация пограничных газоизмерительных станций для работы в реверсном режиме уже согласована украинской и румынской сторонами.

В ходе работ планируется построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки и завершить реконструкцию газоизмерительной станции.

Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода. Договор, который будет заключён на один год, позволит «Газпрому» завершить строительство газовых магистралей, идущих в обход Украины. Данная мера лишит Киев статуса основного транзитёра российского газа, что впоследствии снизит потребность в заключении нового договора.

Ранее News.ru писал о том, что предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт. В подземные хранилища сейчас максимально закачивается топливо, которое поступает по реверсу из Восточной Европы, а также от частных трейдеров, сообщил представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус.