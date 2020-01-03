https://static.news.ru/photo/f8ef6bea-2e3d-11ea-a839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина после приостановки экспорта нефтепродуктов Белоруссией в случае их нехватки начнёт закупаться в России. Такое мнение высказал украинский эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

По его словам, страна порядка 40% бензина и 35% дизельного топлива закупает в соседней республике и это «серьёзный источник поставок».

Конечно, какая-либо дестабилизация на этом направлении является неприятным событием. С другой стороны, этот рынок открытый, диверсифицированный, поэтому недостача поставок из Белоруссии будет компенсирована увеличением импорта из России, — приводит слова Куюна ТАСС.

Он уточнил, что сейчас импорт нефтепродуктов из России на Украине составляет около 32%.

Эксперт также высказал мнение, что ситуация с приостановкой Белоруссией экспорта нефтепродуктов не приведёт к серьёзным скачкам цен на Украине. Увеличение если и будет, то кратковременным и только в оптовом звене, отметил Куюн.

Он также напомнил, что похожая ситуация уже была в 2019 году, когда из-за попадания в трубопровод «Дружба» загрязнённого сырья Белоруссия временно приостанавливала экспорт нефтепродуктов. Украина благополучно прошла тот период, нарастив поставки дизельного топлива из России.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.

В этих условиях белорусская сторона была вынуждена приостановить экспорт бензина, реактивного и дизельного топлива, мазута, смазочных масел и других нефтепродуктов.