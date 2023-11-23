«Удар попы об лед»: что сказал Дерипаска, как предлагает спасти бюджет РФ Дерипаска предрек потери доходов бюджета России в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скептически отозвался о ситуации с доходами российского бюджета в 2024 году. О чем заявил предприниматель и как предлагает спасти российский бюджет?

Что сказал Дерипаска о бюджете

По словам бизнесмена, в 2024 году бюджет России может недосчитаться 10–12 трлн рублей. Дерипаска считает, что неблагоприятная ситуация складывается из-за «задавленного экономического роста и самодурства госкапитализма, который повышает цены на все свои продукты и услуги, а также тянет из бюджета дотации и субсидии».

«Продолжается то, что в мире называется „мягкая посадка“ (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед», — считает бизнесмен.

Что предложил Дерипаска для спасения бюджета

Как отметил бизнесмен, в России должны произойти «серьезные экономические изменения», чтобы выйти из «капкана».

«В общем, капкан, выход из которого — только серьезные экономические изменения, на которые, по-видимому, нет пока воли», — выразил уверенность основатель РУСАЛа.

Как обстоит ситуация с налогами в России в 2023 году

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров ранее провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что общие поступления налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты регионов и внебюджетные фонды) с января по октябрь 2023 года составили 37,6 трлн рублей.

Егоров уточнил, что этот показатель на 3,6 трлн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Глава ФНС добавил, что есть все основания для достижения к концу 2023 года суммы в 46 трлн рублей.

Какие доходы бюджета России запланированы на 2024 год

22 ноября Совет Федерации одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Власти России ожидают доходы федерального бюджета в 2024 году в объеме 35 трлн рублей, расходы — на уровне 36,6 трлн рублей. Дефицит составит 1,59 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Планируется, что в 2025 году доходы составят 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей. Расходы ожидаются в размере 34,4 трлн рублей (2025 год) и 35,6 трлн рублей (2026-й).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 ноября заявил, что в 2024 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 29%. Он подчеркнул, что при этом 67% доходов не зависят от нефтегазовой отрасли.

На что российские власти намерены тратить деньги

В Совфеде уточнили, что в бюджете закрепили социально ориентированные поправки. Законопроект предусматривает, в частности, выделение 54 млрд рублей на стимулирование спроса на отечественные автомобили и спецтехнику, поддержку производителей техники, использующей газ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

41 млрд рублей намерены потратить на трехлетний период обеспечения комплексного развития сельских территорий. Согласно планам, 9 млрд рублей уйдут на развитие образовательно-производственных центров.

Расширение лекарственного обеспечения в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» обойдется в 6 млрд рублей, а курс обучения языкам программирования для школьников — в 3 млрд рублей, подчеркивается в законопроекте.

Сколько потратят на оборону

На безопасность и оборону в 2024 году российские власти заложили рекордные 14,2 трлн — 38,6% всего бюджета.

«Такие расходы для России станут рекордными, но они сопоставимы с тратами крупнейших мировых государств», — сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

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