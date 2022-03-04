Учёный оценил, сможет ли Европа найти замену российскому газу до конца года

Европе будет сложно найти замену российскому газу до конца года, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин «Радио 1». Это вызвано тем, что газ потребуется для производства минеральных удобрений и для химической промышленности, объяснил он.

В краткосрочной перспективе, то есть до конца этого года, найти замену российскому газу будет крайне затруднительно. Потому что, несмотря на то, что отопительный сезон заканчивается, начинается сезон внесения минеральных удобрений, для производства почти половины из которых используется газ. Кроме того, природный газ нужен для производства пластиков и другой продукции химической промышленности, — сказал Камкин.

Он добавил, что стоимость газа в Европе бьёт рекорды, а быстро увеличить поставки из США, например, будет трудно. В дальнейшем, по мнению Камкина, западные страны могут как продолжить использовать российский газ, так и обратиться к другим поставщикам.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. По её словам, действия стран скоординированы в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы.

Подобную позицию высказал и премьер-министр страны Борис Джонсон. Он отметил, что Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. По его словам, речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов.