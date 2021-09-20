Учителей хотят включить в программу льготного автокредитования

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Учителя могут стать получателями программы льготного автокредитования. Такое предложение внёс Минпромторг, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования, — цитирует пресс-служба Минпромторга главу ведомства Дениса Мантурова.

Программа, предлагаемая учителям, предусматривает скидку 10% (25% для жителей Дальнего Востока). Участвовать в ней могут приобретатели первой машины, семьи с детьми, работники госклиник, автовладельцы, сдающие в обмен старую машину на новую с определёнными характеристиками.

Также предлагается включить в программу машины российской сборки, на которые скидка будет составлять 25%.

Ранее сообщалось, что ставки на автокредиты к концу года могут вырасти на 1,5%. Часть банкиров ждут роста ставок на 0,7–1,5 п. п. в четвёртом квартале.