https://static.news.ru/photo/8f7e1400-2e50-11ea-b465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Vitting/imageBROKER.com/Global Look Press

Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть. Такого мнения придерживаются эксперты аналитической компании ESAI Energy.

Ожидаем, что иранцы предпримут ответные действия в ближневосточном регионе, в частности в Ираке. Это может оказать очень серьёзное влияние на цены на мировом рынке нефти, — цитирует ТАСС заявление организации.

По мнению специалистов, длительный конфликт в регионе приведёт к росту цен, поскольку на рынке будет царить атмосфера неопределенности даже в том случае, если вырастут поставки нефти из других источников.

Ранее NEWS.ru писал, что 3 января цены на нефть выросли на новостях о гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Нефть марки Brent прибавила более 3% и поднялась в цене до $68,25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Максимум взлёта цены был зафиксирован около 05.40 (по мск 3 января). Тогда за баррель давали $68,86.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.