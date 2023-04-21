У Европы закончились новые санкции против России. Это правда, что дальше? Чего опасается Европа, отказывая себе в удовольствии «наказать» Россию

Фото: europarl.europa.eu

В Европе считают, что с санкциями против России покончено, сообщил источник газеты газета Financial Times. Новые ограничения в любом случае затронут ключевые интересы стран — членов ЕС, а потому последние не упустят возможности воспользоваться своим правом вето. Чего боятся в Европе? Об этом в материале NEWS.ru.

Кто сказал, что ЕС может отказаться от санкций

В Евросоюзе считают, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», поскольку если их станет больше, то они будут состоять из одних исключений, пишет британская газета Financial Times. «Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер», — цитирует издание неназванного европейского чиновника.

Многие западные чиновники признают, что незатронутые санкциям российские сферы экономики очень важны для некоторых европейских стран, поэтому против них не будут вводить санкции (наложат вето).

Что все это значит

«Пассаж, озвученный в публикации Financial Times, по сути, значит, что „верблюд совсем замерз“», — говорит в беседе с NEWS.ru частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

Еще зимой, с введением девятого пакета санкций, ЕС признал, что реальные рычаги воздействия на экономику РФ у них закончились. А обсуждая 10-й пакет, чиновники говорили больше о «затыкании дыр», нежели о каких-то новых формах давления. «Все, что можно было ограничить — ограничили, все, что могли ввести — ввели. Дальше нет смысла, и Европа это, наконец-то, признала», — поясняет Сидоров.

Фото: europarl.europa.eu

Наиболее масштабные санкции ЕС уже приняты, и дальнейшие усилия европейских чиновников будут направлены на создание препятствий по их обходу, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Впрочем, это еще вовсе не значит, что новые ограничения исключены. Эксперт напоминает о прозвучавших призывах отказаться от импорта российского СПГ, ядерного топлива, полностью запретить импорт нефти и алмазов. «Пока такие меры вызывают серьезные возражения отдельных стран или групп стран, но в случае дальнейшей геополитической эскалации их могут начать обсуждать», — рассуждает Ольга Беленькая.

Сегодня под санкциями почти весь нефтяной сектор, но, например, экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» свободен от ограничений, потому что Венгрия, Чехия и Словакия критически зависят от этих поставок, напоминает аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. Еще примеры: атомная энергетика и Росатом, а также алмазная отрасль, на санкции в отношении которых тут же наложат вето Болгария и Бельгия.

Что будет новом пакете

Неформальные обсуждения предложений касательно нового, 11-го пакета ограничений начнутся 21 апреля, в них примут участие чиновники Еврокомиссии и представители стран — членов ЕС.

По данным Financial Times, создатели 11-го пакета планируют лишь расширить список фигурантов, попадающих под ограничения, а также «закрыть лазейки» для обхода действующих рестрикций. Об этом же на днях говорила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс. По ее словам, новый санкционный пакет будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Ранее в марте канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций Евросоюза через третьи страны. Он подчеркнул, что обход ограничений делает усилия блока бессмысленными, поэтому важно тщательно проработать варианты его пресечения на заседании Европейского совета.

Чем санкции аукнулись Европе

Санкционное давление на Россию резко возросло после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. За год с небольшим Евросоюз ввел против РФ уже 10 пакетов санкций. О том, какие ограничения были введены, NEWS.ru подробно писал в феврале.

Фото: МО Украины

Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, причем, кажется, больнее они ударили именно по европейской экономике. Bloomberg оценил примерный ущерб европейских государств из-за противостояния с Москвой ни много ни мало в $1 трлн долларов, а американист Дмитрий Дробницкий — в $1,5 трлн.

Три удара по экономике еврозоны

Скачок инфляции

Рост цен на энергоносители, ставший следствием бойкотировния ЕС российских нефти и газа, спровоцировал разгон инфляции. В 2022 году показатель достиг исторического максимума — 9,2% (данные Евростата). По сравнению с 2021 годом (2,9%) инфляция в Евросоюзе выросла более чем втрое.

Энергетический кризис

Все альтернативы российскому газу оказались заметно дороже. Особенно остро ощутила это на себе Германия, которая импортировала почти половину газа для своей промышленности именно из России. Так, один из крупнейших в Германии заводов азотных удобрений SKW Piesteritz сегодня вынужден платить за газ по €50 евро за мегаватт-час, тогда как российские производители, крупнейшие поставщики мочевины в ЕС, платят всего €5 евро. Или другой пример: из-за отказа от российской нефти цены на битум, необходимый для производства асфальтобетона, выросли на 40%.

Учитывая, что сейчас страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти, можно говорить о том, что энергоносители продолжат дорожать. Минувшая зима была теплой и сейчас цены на газ относительно низкие, но заместить российский газ не так просто и уже следующей зимой мы можем увидеть повторение энергетического кризиса, прогнозирует Сергей Раманинов.

Крах туризма

Санкции, валютные ограничения, прекращение авиасообщения резко сократило количество российских туристов в Италии, Греции, на Кипре, Мальте — странах, для которых значительную роль играл именно турпоток из России. Вдобавок из-за сложностей с логистикой сократился турпокток из других стран.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прошлым летом турпоток из РФ в Европу рухнул на 90–95%, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), потери в связи с отсутствием российских туристов в разных европейских странах составят до €1 млрд.

Чего сегодня боятся в ЕС

Федор Сидоров считает, что, глядя в ежемесячные платежки за коммунальные услуги, европейцы «все чаще задаются вопросом, что важнее для них — собственное благосостояние или мифические „демократические ценности“».

Если «передавить» с санкциями, это приведет к нежелательным экономическим и политическим последствиям, добавляет аналитик TeleTrade Владимир Ковалев. В частности, к дополнительному росту и без того высокой инфляции, торможению экономики, находящейся на гране снижения производства, сокращению выпуска и потребления некоторых необходимых видов продукции, повышению уровня безработицы, социального напряжения, а также массовым выступлениям населения, перечисляет эксперт.

«Венгрия, Франция, Германия, Кипр и другие страны уже высказывают недовольство ограничительными мерами. А внутренний раскол — это последнее, что сейчас нужно ЕС. Но если идти прежним курсом, его просто не избежать», — считает аналитик.