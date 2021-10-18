У брендов Calve и «Балтимор» сменился владелец

Компания KDV, занимающаяся производством кондитерских изделий и снеков, покупает у компании Unilever бизнес по производству продуктов под маркой Calve и «Балтимор», включая фабрику в Туле. По словам экспертов, этот бизнес сильно зависит от стоимости сырья, пишет «Коммерсант».

Как сообщается, компания KDV намерена провести модернизацию фабрики по производству соусов в Туле и расширить производство в рамках сохранения профиля предприятия. Сумма сделки не раскрывается. Прежние владельцы бизнеса намерены сфокусироваться на более крупных направлениях, а именно на производстве мороженого и сухих приправ.

В 2009 году, когда Unilever приобрела бизнес у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова, мощность площадки по производству кетчупов оценивалась в 200 тысяч тонн в год. Управляющий партнёр Walnut Capital Артём Моторный отмечает, что Unilever была одним из немногих игроков, не имеющих вертикально интегрированного производства, а сам бизнес по производству соусов сильно зависит от стоимости растительного масла. По его словам, новые владельцы бизнеса смогут разработать на основе бренда «Балтимор» новые линейки продуктов вроде азиатских соусов. Для работы с ресторанами им потребуется перестроить каналы продаж и начать работать с дистрибьюторами.

Ранее онколог Александр Серяков рассказал, от каких продуктов следует отказаться ради снижения риска возникновения рака груди. В их числе он назвал вафли, печенье и другие кондитерские изделия, маргарин, майонез, шпроты, чипсы, попкорн, консервированные овощи и фрукты. Он порекомендовал также избегать продуктов, содержащих сахарозаменители, ароматизаторы и искусственные красители.



