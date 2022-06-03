Туры в Египет подорожали до 50%

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Туры в Египет по сравнению с февралём подорожали от 20% до 50%. Причина заключается в недостатке чартерных рейсов, сообщают «Известия».

Так, стоимость недели отдыха в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено» будут стоить в июне от 50 тыс. рублей на человека. В эту сумму входят перелёт, трансфер до отеля и страховка. В феврале такой же тур можно было купить за 40–43 тыс. рублей.

Рост цен связан как с резкими колебаниями курсов валют, так и с ограниченным предложением на зарубежном рынке — спрос сейчас выше, чем предложение. Играет роль и дефицит авиарейсов. Из-за этого традиционно более дешёвый в летний сезон отдых в Египте стал стоить дороже, чем весной и осенью, — приводит газета пояснение пресс-службы туроператора Tez Tour.

Россияне до определённого времени могли летать в Египет только на регулярных рейсах EgyptAir и чартерах Red Wings, а новую чартерную программу с 28 мая запустила компания I Fly. Её самолёты летают четыре раза в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, что позволяет дополнительно перевозить до 6,5 тыс. туристов в месяц.

Ранее сообщалось, что российским путешественникам упростили правила въезда на территорию Египта. Теперь им не придётся заполнять от руки анкеты с требованием указать свои COVID-документы.