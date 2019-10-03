https://static.news.ru/photo/507c7a94-e5b7-11e9-9bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via www.imago-image/Global Look Press

Российский туристический оператор «Библио-Глобус» расторг договор о продаже бизнеса британской компании Thomas Cook Group plc., объявившей о ликвидации.

Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к «Библио-Глобусу» компанией Thomas Cook Group plc., — говорится на сайте туроператора.

Там также сказано о том, что весь бизнес «Библио-Глобуса» возвращается прежним владельцам.

О начале процедуры ликвидации одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия. Принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме.

Как ранее писал News.ru, банкротство Thomas Cook привело к тому, что пляжи популярного у англичан испанского курорта на острове Майорка опустели и стали похожи на города-призраки.