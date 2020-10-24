Туристическое такси может появиться в России

https://static.news.ru/photo/86a1ea52-17eb-11eb-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый сервис, такси с гидами, предложили создать в России. С соответствующей инициативой к главе Ростуризма Зарине Догузовой обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

Средства на создание нового типа такси предложено выделить по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Инициатива предполагает создание автоматизированных точек вызова такси даже отсутствии связи или при разряженном телефоне, субсидирование таксомоторных компаний, перевозящих пассажиров к туристическим объектам, а также обучение водителей навыкам гида, пишут «Известия».

Автоматизированные точки вызова такси предполагается разместить в туристических местах.

Инициатива касается в первую очередь достопримечательностей на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока. Зачастую туда из ближайшего населённого пункта можно доехать, а обратно вызвать такси уже не получается из-за отсутствия интернета. Благодаря таким стойкам можно будет сообщить, где находится человек, вызвать машину. В результате эти места станут более доступными для людей, что увеличит спрос на поездки, — объяснил председатель ООП Илья Зотов.

В качестве примера такого места Зотов привёл Телецкое озеро в Алтайском крае, куда можно уехать на такси из Горно-Алтайска, а вызвать машину, чтобы поехать обратно, нельзя.

Обучать навыкам гидов, способных рассказать о достопримечательностях региона, в ООП считают необходимым водителей такси классов «комфорт» и «бизнес», в «экономе» такая опция, по мнению специалистов, не нужна.

В зависимости от масштаба покрытия расходы бюджета на предложенные мероприятия составят от 300 млн до 1 млрд рублей, считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Как писал NEWS.ru ранее, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой расширить перечень грантовых направлений (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Члены ОСИГ предлагают включить в него направление по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма.