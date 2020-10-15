Президента попросили поддержать туротрасль грантами

https://static.news.ru/photo/32134c48-0efd-11eb-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой расширить перечень грантовых направлений (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Члены ОСИГ предлагают включить в него направление по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма. По мнению экспертов, прямая поддержка туротрасли со стороны Фонда президентских грантов позволит значительно увеличить количество некоммерческих организаций, участвующих в грантовых конкурсах, а также расширить охват количества и сферы услуг благополучателей социальных проектов.

Благодаря поддержке государства представители туриндустрии имеют возможность реализовывать свои идеи через различные инструменты, в том числе через гранты. Но считаем, что этот механизм нужно усовершенствовать. Необходимо внести в перечень грантовых направлений блок по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма, поскольку это позволит в большей мере реализовать важные проекты в туриндустрии, — прокомментировал вице-президент, исполнительный директор ОСИГ, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.

В новое грантовое направление предлагают включить проекты по развитию экологического, детского, молодежного, сельского, событийного, этнокультурного (этнического), активного, научного, промышленного, образовательного видов туризма, а также проекты по развитию автомототуризма, кемпингов, глэмпингов, программ по социальной и правовой поддержке, цифровым инновациям, развитию кадровой и профобразовательной деятельности, маркетинговым исследованиям.

Развитие сельского туризма будет способствовать развитию малых территорий. Развитие образовательных программ в сфере подготовки квалифицированных кадров также следует отнести в новое грантовое направление, поскольку низкое качество сервиса в сфере гостеприимства является сегодня большой проблемой. Развитие придорожной инфраструктуры и новых объектов притяжения будет способствовать более активным путешествиям россиян на личных автомобилях, — отмечается в официальном обращении к Президенту РФ.

Как считают авторы обращения, введение грантового направления по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма послужит созданию новых инновационных, интерактивных проектов по развитию исторического и культурно-познавательного туризма, что сделает туристические объекты привлекательными, а путешествия по стране более доступными.

Особое внимание представители туротрасли обращают на необходимость грантовой поддержки событийный мероприятий в индустрии гостеприимства, а также формирования регулярных грантовых программ от Ростуризма.