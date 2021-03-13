Турэксперты рассказали о подорожании отдыха в Крыму

https://static.news.ru/photo/d21081f8-8526-11eb-bf42-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отдых в Крыму подорожал за счёт роста цен на летнее проживание. Он составил 14% — до 3,1 тысячи рублей за ночь.

В Краснодарском крае аренда жилья подорожала на 15% до 2,9 тысяч рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования сервиса «Суточно.ру». В этом году размещение в Крыму на 25% дороже, чем в Краснодарском крае. Годом ранее эта разница составляла 18%.

Гостиницы также подняли цены на размещение в Крыму. Туристы бронируют гостиницы на лето в Алуште по цене за 5,5 тысяч рублей в стуки в среднем. Это на 25% выше, чем в прошлом году.

В Севастополе размещение подорожало на 20% до 3,6 тысяч рублей, в Ялте подорожание составило 15% до 5,7 тысяч рублей за ночь.

Сочи и Анапа отличились прежней ценой проживания. Это 3,8 тысяч рублей и 3,5 тысяч рублей соответственно. В Анапе цена даже снизилась на 4% и составляет порядка 3,1 тысячи рублей за сутки в отеле в среднем.

Как отмечают туроператоры, рост цен связан с заметным ростом цен на продукты и дополнительные услуги. Также возникла необходимость проиндексировать зарплаты персонала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распродажа туров с кешбэком за отдых на территории России начнётся в марте и захватит часть апреля. Совершить путешествия в рамках программы можно будет до июня.