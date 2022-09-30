Что будет, если отключить «Турецкий поток» Магистраль лишили экспортной лицензии из-за санкций ЕС, но газ по трубе пока идет

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Оператор газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Европу и Турцию через Черное море, лишился экспортной лицензии на трубы. Теперь он не сможет закупать трубы в Европе. В компании заверяют, что санкции не затрагивают транспортировку голубого топлива. Пользуясь случаем, NEWS.ru объясняет, что будет, если отключить и эту магистраль, и как сейчас российский газ поступает европейцам.

Что произошло

Оператор «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. сообщил о досрочном отзыве экспортной лицензии на трубы. Их для газопровода Европа поставлять больше не сможет.

В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах, — говорится в сообщении компании.

Под санкции попало обслуживание трубопровода в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России.

В компании South Stream Transport B.V. отмечают, что санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа. Иными словами, отрасли промышленности и домохозяйства в Турции и европейских странах не пострадают.

Больше того, в компании подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии и рассчитывают, что она будет одобрена. Ведь поступающий по «Турецкому потоку» газ участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Фото: Ali Aksoyer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Судно, которое осуществляло строительство «Турецкого потока»

Почему магистраль так важна

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Отозвана только лицензия на продажу труб из ЕС для «Турецкого потока», но сама работа магистрали, прокачка газа через нее не запрещена. Поставки будут продолжаться. Кроме того, европейский оператор «Турецкого потока» подал заявку на возобновление действия экспортной лицензии и исключение его операций из запрета. Такая вероятность есть, поскольку отзыв лицензии наносит ущерб и самой Европе. Помимо «Турецкого потока» газ из России в Европу может поставляться еще по нескольким трубопроводам. Но не все они работают в полную мощность по различным техническим, экономическим и политическим причинам.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Если с турецким маршрутом что-то случится, это будет означать, что Европа останется зимой без газа. С 1 октября начнется отбор из ПХГ, а пополнять их будет нечем. США не могут нарастить производство СПГ такими темпами, чтобы покрыть нужды ЕС. Австралия в основном экспортирует СПГ в Азию (где тоже высокий спрос), а другие поставщики не в состоянии увеличить в разы производство газа, чтобы заместить поставки из России. Запасов в хранилищах в таком случае Европе (даже с учетом мер экономии) хватит максимум до конца января 2023 года — это только для выработки энергии и отопления. А для производств (химические, металлургические, производство удобрений) сырья просто не будет.

Фото: Stephan Goerlich/imageBROKER.com/Global Look Press

Пути газа в Европу

«Турецкий поток». По нему поставляют газ в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность трубопровода — 31,5 млрд куб. м газа в год (по 15,75 млрд куб. м на каждую из двух ниток). Протяженность — более 930 км. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Через Украину. Газ может идти по двум маршрутам: южному (через «Сохрановку», газопровод «Союз») и северному (через станцию «Суджа», газопровод Уренгой — Помары — Ужгород). Но сейчас «Газпром» подает газ только через украинскую станцию «Суджа» мощностью от 28 до 32 млрд куб. м в год. «Сохрановка» поставки не принимает.

«Голубой поток». Газопровод предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Общая протяженность — 1213 км. Проектная мощность — 16 млрд куб. м в год.

Ямал — Европа. Проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность — 32,9 млрд куб. м в год. Общая протяженность — более 2000 км. Но сейчас газопровод полностью остановлен. В мае Россия ввела санкции против польской компании EuRoPol Gaz, являющейся оператором польского участка газопровода. В результате транспортировать газ по трубе стало невозможно.

«Северный поток». Газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает «Газпром» и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Мощность двух ниток газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Протяженность — 1224 км.

«Северный поток — 2». Новый газопровод из России в Европу через Балтийское море. Протяженность маршрута — более 1200 км. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» — 55 млрд куб. м газа в год. «Северный поток — 2» так и не запустили из-за санкций, а «Северный поток — 1» был полностью остановлен 31 августа на технические работы. 27 сентября стало известно о разрушениях на трех нитках обоих газопроводов. Повреждение трех ниток означает сокращение мощности обоих газопроводов на три четверти. То есть до 27,5 млрд куб. м.