https://static.news.ru/photo/8dcf1bd8-4d39-11ea-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim Thompson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкие поставщики столкнулись с трудностями в отправке помидоров в Россию. Об этом заявил глава Союза экспортёров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

Российские ретейлеры на фоне угрозы распространения коронавируса остаются без фруктов и овощей из Китая, однако заменить их продукцией из Турции, что, по словам Гюрдогана, возможно, не получается. Об этом сообщает РИА Новости.

К огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию — говорят, что закончилась квота, — объяснил глава Союза экспортёров.

Он добавил, что в настоящее время уже поставленный товар возвращается обратно, а ответа на запрос о дополнительных квотах Москва пока не дала. Гюрдоган выразил надежду, что главы двух стран смогут договориться по данному вопросу «на основе здравого смысла».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с закрытием 16 КПП на границе с Китаем грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию. Из-за снижения количества поставок в регионах Дальнего Востока подорожали импортные овощи, которые попадают туда преимущественно из КНР. Так, покупатели одной из крупнейших в Хабаровском крае торговой сети рассказали, что килограмм китайских помидоров теперь можно купить, заплатив за него от 350 до 450 рублей, тогда как ранее цены варьировались в пределах 200–300 рублей.