https://static.news.ru/photo/8cd59804-4322-11ea-95d5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом не угрожает каким-либо отраслям российской экономики, сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, в настоящее время было принято решение продлить студенческие каникулы, а для тех вузов, где учатся иностранные студенты, предпринят ряд мер.

Помимо этого, отметил он, власти попросили остановить все проекты, в которые привлекается иностранная рабочая сила, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов заявил, что эпидемия нового коронавируса не грозит РФ. Он подчеркнул, что Роспотребнадзор делает всё возможное, чтобы предотвратить заражение граждан.