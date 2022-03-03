Трейдеры отказываются покупать нефть из России даже без санкций

Трейдеры отказываются покупать российскую нефть. При этом не имеет значения отсутствие затрагивающих энергетический сектор санкций. Российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По мнению аналитиков, на которых ссылается издание, одной из главных проблем становится процесс доставки. Значительное число владельцев нефтяных танкеров занимают осторожную позицию до того момента, пока ситуация с санкциями против энергетического сектора России окончательно не станет понятной.

Также ряд трейдеров стараются избежать «негативной огласки», которая грозит в случае покупки российской нефти. Крупные рыночные игроки предпочитают отказаться от российского сырья, в результате в числе потенциальных покупателей остаются только небольшие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и трейдинговые компании.

Согласно оценке аналитиков, заморожено около 70% российской нефти. Предполагается, что, когда вопрос санкций станет более понятным, это число может сократиться до 20% за счёт трейдеров из Азии. Однако даже такие показатели станут мощным ударом по нефтяному рынку, так как на Россию приходится порядка 5% мирового экспорта.

Ранее в Белом доме сообщили, что США введут экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ и организаций, «поддерживающих вооружённые силы России и Белоруссии». Также будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

При этом ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего анонсировать о введении новых антироссийских санкций, и добавила, что США пытаются избежать дальнейшего роста цен на нефть. А президент Джо Байден сообщил, что США не исключают варианта введения санкций против энергетического сектора российской экономики.