https://static.news.ru/photo/3f42145e-c065-11e9-8b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Российская компания «Транснефть» нарастила резервы для компенсаций из-за попадания «грязной» нефти в трубопровод «Дружба» весной 2019 года. Объём средств превысил 26 млрд рублей с прежних 23 млрд рублей.

Сырьевой гигант уже выплатил 8,2 миллиарда рублей грузоотправителям во внесудебном порядке, говорится на сайте «Транснефти».

Осуществлены выплаты в размере 8,2 миллиарда рублей (в том числе 3,3 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2019 года и 4,9 миллиарда рублей в первом квартале 2020 года), — передаёт компания.

Загрязнённое хлоридами сырьё попало в «Дружбу», по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель «грязной» нефти, поставленной в прошлом году по нефтепроводу «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим». Именно такую сумму ранее утвердил совет директоров «Транснефти» в качестве максимального размера выплаты.