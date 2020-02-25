Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель «грязной» нефти, поставленной в прошлом году по нефтепроводу «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим». Именно такую сумму ранее утвердил совет директоров «Транснефти» в качестве максимального размера выплаты. При этом в российской компании NEWS.ru пояснили, что компенсироваться будет только прямой ущерб и только в документально подтверждённых объёмах. Эксперты полагают, что с этим у белорусской стороны могут возникнуть проблемы, а значит вопрос о последствиях загрязнения нефтепровода ещё не закрыт.

Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за «грязную» нефть, которая будет рассчитываться исходя из суммы в $15 за баррель, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. По его словам, которые приводит БЕЛТА, размер компенсации аналогичен той, что получили другие стороны, вовлеченные в историю с грязной нефтью. Речь в частности идёт о компаниях из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики, отметил земпредседателя.

По его словам, в настоящее время идёт работа, направленная на установление и подтверждение тех выплат, которые причитаются Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

belchemoil/facebook.com

Напомним, в апреле прошлого года белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в сырье заметно превышало предельные допустимые значения. В результате чего приём и переработка европейскими странами были временно приостановлены. По информаци Минска, Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Кроме того, ущерб был нанесен и самой трубопроводной системе.

Компенсация в $15 была утверждена полгода назад советом директоров «Транснефти». Её размер был определён в результате переговоров со всеми компаниями, как максимум, который мы можем заплатить, если будет доказан ущерб, пояснил NEWS.ru советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Дёмин.

Хочу подчеркнуть, что компании, которые к нам обращаются, должны документально доказать объём нанесённого ущерба. Если речь идёт о поломках на заводе, показать, что именно сломалось, представить соответствующие акты, а не просто общие рассуждения. И упущенную выгоду мы никому платить не будем, компенсируем только прямой ущерб — в первую очередь это выход из строя оборудования и сама нефть, которую пришлось продавать с дисконтом, — сказал Игорь Дёмин.

Сумма в $15 за баррель находится в пределах созданного резерва «Транснефти» по результатам 9 месяцев 2019 года, сообщил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Между тем у Минска могут возникнуть сложности с тем, чтобы доказать возникшие из-за некондиционной нефти поломки, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Белорусы собирались с сентябре-октябре прошлого года остановить свои НПЗ для внепланового технологического осмотра, поскольку там могли возникнуть неполадки. Но в итоге они даже не остановили их на профилактику, не говоря уже о ремонте. Это говорит о том, что на заводах точно ничего не сломалось и не совсем понятно, был ли повышенный износ оборудовании из-за хлорированной нефти. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

По его словам, также непросто будет оценить и объём загрязнённой нефти, поскольку она перемешивалась с кондиционным сырьём в хранилищах. «Транснефть», скорее всего, будет выплачивать компенсацию по тем объёмам, которые Минск принял на свои НПЗ. За остальное сырьё с содержанием хлорорганики, которое присутствовало на территории Белоруссии, но потом было откачано, платить не будут, полагает Юшков. Таким образом, итоговый размер компенсации может оказаться не очень большим, и, думаю, что следующая битва Москвы и Минска будет идти за подсчёт объёмов загрязненной нефти, отмечает эксперт.

Потерянные миллиарды

Тем временем, Минск заявил, что из-за простоя, связанного с «грязной» нефтью, а также введённых Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, белорусский экспорт в нефтяной сфере в прошлом году потерял $2,055 млрд. Об этом на расширенном заседании коллегии МИД сообщил министр иностранных дел Республики Владимир Макей.

Возможно речь в основном идёт об упущенной выгоде в результате налогового манёвра, из-за чего маржа белорусских НПЗ при экспорте нефтепродуктов уменьшилась, предполагает Сергей Суверов.

Игорь Юшков отмечает, что Белоруссия действительно снизила экспорт нефтепродуктов в 2019, но Россия здесь ни при чём.

Единственно, как наша страна могла подвести Белоруссию, если бы в прошлом году из-за истории с загрязнённой нефтью или по другим причинам не выполнила обязательства по поставкам нефти. Но российские компании поставили 18 млн тонн, как и предполагалось, а снижение рентабельности — это уже не наши проблемы. Думаю, что минские чиновники, отчитываясь перед президентом Александром Лукашенко, просто свалили на Россию провал планов общего экспорта белорусских товаров, — отметил эксперт.

Между тем в напряжённых нефтяных отношениях двух стран наметилось возможное улучшение. Как ранее писал NEWS.ru, Россия выразила готовность компенсировать Белоруссии выпадающие доходы бюджета, образовавшиеся в результате действия налогового манёвра. Об этом в пятницу сообщил Александр Лукашенко, сославшись на звонок президента России Владимира Путина. По словам белорусского лидера, его российский коллега предложил посчитать, сколько Республика потеряет от уменьшения таможенных пошлин в 2020 году к уровню 2019-го. Если вместо $1 млрд будет $700 млн, то Россия компенсирует оставшиеся $300 млн, заявил Лукашенко. По его словам, компенсации будут сделаны за счёт премии российских компаний при поставках углеводородов в Белоруссию.

Александр Новак Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь сообщил, что Минску предложена частичная компенсация от уменьшения экспортной пошлина в размере $2 за тонну. На эту сумму ежегодно будет снижаться премия к цене нефти для Белоруссии, которую закладывают российские нефтяные компании.

Как писал NEWS.ru, проблема с российскими экспортом нефти возникла в начале года, когда белорусская сторона не смогла договориться с ключевыми поставщиками сырья на свои НПЗ. Контракты были подписаны лишь с двумя российскими компаниями, способными обеспечить только 50% потребности белорусских НПЗ. Другие компании не перезаключили договора на 2020 год, поскольку Минск потребовал от них отказаться от премии к экспортному паритету, которая, составляет порядка $10 за тонну.

Завершение налогового манёвра будет длиться пять лет, за которые обнулится экспортная пошлина. Получается, что за тот же период исчезнет и премия в $10, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.





Все понятно, но проблема в том, что снижение разницы в пошлине, которую получает государство, будет компенсировано из надбавки нефтяных компаний. Те есть государственная задача решена за счёт нефтяников, и мы не знаем, получат ли они что-то за это. Поэтому прежде чем предложить такое, правительству пришлось собирать российские нефтяные компании и с ними договариваться. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Игорь Юшков уверен, что скидка в $2 за тонну не сможет полностью компенсировать выпадающие доходы доходы Белоруссии, поскольку это лишь $0,3 за баррель. Он полагает, что следует дождаться остальных подробностей, чтобы окончательно понять, на каких условиях российские компании будут поставлять нефть в соседнюю республику.

Между тем несколько нефтяных компаний уже подали заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ, сообщил Игорь Демин, не уточнив о каких организация идёт речь.