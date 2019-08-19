Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания вместе с зарубежными партнёрами составила дорожную карту по минимизации ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба».
Все необходимые технические мероприятия по локализации этого инцидента осуществлены, причём в короткие сроки, — сказал Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
По его словам, кондиционная нефть поставляется на всех направлениях, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии.
Снижение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля 2019 года. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации.
Как ранее писал News.ru, компенсацию основных потерь за загрязнённую хлорорганикой нефть из трубопровода «Дружба» Белоруссия намерена получить от России до конца года.