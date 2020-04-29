«Транснефть» надеется урегулировать все вопросы по инциденту на «Дружбе»

https://static.news.ru/photo/a738c7b6-8aee-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин сообщил, что компания надеется в нынешнем году урегулировать все финансовые вопросы с грузоотправителями по инциденту с загрязнением трубопровода «Дружба».

Мы надеемся, что за 2020 г. последствия инцидента финансово будут нами урегулированы со всеми нашими пострадавшими грузоотправителями, — рассказал Гришанин во время телеконференции с инвесторами.

По его словам, уже завершено урегулирование с компаниями из Казахстана, с «Лукойлом», «Сургутнефтегазом». Кроме того, согласован размер выплат Мозырскому НПЗ.

В системе «Транснефти» осталось около 120-130 тыс. тонн загрязненной нефти. Но это не влияет на товарно-транспортную деятельность компании, передаёт ТАСС.

Загрязнённое хлоридами сырьё попало в «Дружбу», по которой транспортируется нефть из России в европейском направлении через Белоруссию, в апреле 2019 года. Следствие полагает, что виновник ЧП — «Самаратранснефть-терминал», принимающий сырьё от мелких производителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель «грязной» нефти, поставленной в прошлом году по нефтепроводу «Дружба», сообщили в концерне «Белнефтехим». Именно такую сумму ранее утвердил совет директоров «Транснефти» в качестве максимального размера выплаты.