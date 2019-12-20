Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, подписал оборонный бюджет-2020. В него, в частности, включено финансирование «противодействия России» и санкции против «Северного потока 2».

Пентагон получил на свои нужды $738 млрд (в 2019-м бюджет не превышал $716 млрд). Это решение стало для Трампа не только способом выделения денег на нужды Америки, но и в некотором роде утверждением своих политических амбиций.

Санкции будут распространятся на суда, занимающиеся укладкой трубопроводов «Северного» и «Турецкого» потоков на глубине свыше 30 метров. Ограничения коснутся и судов, принимающих участие в проектах, «преемственных по отношению к любому из них». Важным пунктом являются санкции против иностранных лиц, имевших отношение к продажам или аренде судов для подобных проектов.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео и глава Минфина Стивен Мнучин обязаны в течение 60 дней представить соответствующие санкционные предложения профильным комитетам конгресса с тем, чтобы определить, в отношении кого вводить ограничения.

Всё это произошло на фоне завершившихся многочасовых переговоров сначала в Берлине, а затем и в Минске по вопросам транзита российского газа через территорию Украины. Москва во многом пошла на уступки как самого Киева, так и Запада, согласившись на подписание не самого выгодного для себя пятилетнего контракта. Как заявил принимавший участие во встрече вице-премьер Дмитрий Козак, теперь не будет никаких судебных споров, претензий и исков. По информации украинской делегации и источников Reuters, РФ согласилась оплатить долг «Газпрома» на $3 млрд. И на фоне этого Трамп решил всё же остановить «Северный поток — 2», несмотря на то, что Москва послала точный сигнал, что готова взаимодействовать с новыми властями Украины и поставить точку в газовом споре. Но бизнес есть бизнес, а американский СПГ должен продаваться.

Однако здесь есть ещё одна любопытная деталь. В Москве знали о том, что документ Трамп подпишет и что новый газопровод могут попросту недостроить или же, что в отношении него будут введены какие-то запреты в будущем. Поэтому не стоит исключать, что как раз-таки санкции против «Северного потока — 2» могли оказать ощутимое влияние на переговоры «Газпрома» с «Нафтогазом» — российский газ тоже должен продаваться в Европе. Возможно, поэтому Москва и поспешила урегулировать судебный спор на $3 млрд, чтобы быть уверенной в транзите голубого топлива.

Правительство Германии с сожалением восприняло этот шаг США. Как заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, в Берлине «отвергают подобные экстерриториальные санкции», направленные против «немецких и европейских компаний». Она подчеркнула, что американские ограничения представляют собой вмешательство во внутренние дела ФРГ.

Дональд Трамп Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Между Украиной и Россией при поддержке Еврокомиссии и федерального правительства было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре с Украиной с 2020 года. Мы приветствуем, что стороны смогли подписать уже конкретную договоренность, — передает её слова РИА Новости.

На действия США оперативно отреагировали и в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в сложившихся обстоятельствах страна с колоссальным госдолгом запрещает другим развивать свою собственную экономику.

Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала она на своей странице в Facebook.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов выразил уверенность, что санкции не помешают строительству «Северного потока — 2», и проект будет реализован в срок.

Санкции, безусловно, затрудняют реализацию проекта. Швейцарская компания Allseas, на которую пришёлся основной удар, сейчас ищет решение по вопросу о том, как будут применяться санкции, — сказал Морозов РИА Новости.

В самой же Allseas, занимающейся прокладкой «Северного потока — 2», заявили о приостановке работ над проектом. В компании, несмотря на данный Трампом 60-дневный срок, похоже, решили не рисковать и быстро свернули деятельность. Однако в ней подчеркнули, что Allseas ждёт от Вашингтона соответствующих разъяснений.

И это, как видно, уже война не столько с Москвой, сколько практически со всей Европой и европейским бизнесом.

Официальный же представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что завершение «Северного потока — 2» необходимо для безопасности европейских энергопоставок. По его словам, проектная компания вместе с партнёрами ускорит работы над окончанием строительства трубопровода.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Мы совместно с компаниями, поддерживающим проект, будем работать над его завершением в максимально короткие сроки, — сказал Йенс Мюллер в субботу.

Комментируя произошедшее, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что ответ со стороны России на действия США однозначно последует, но вряд ли он будет нацелен на разрушение текущих экономических связей с Америкой.

Тем более вряд ли будет оказываться давление на Штаты через российские компании по типу «ВСМПО-АВИСМА» или «Роскосмос». По крайней мере, стоит надеяться на здравый смысл принимающих решения чиновников. Иван Капустянский практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

С другой стороны, у Москвы не так-то уж и много рычагов давления на Штаты. Вероятно, в рамках ответных действий может последовать очередная волна дедолларизации, а также усиление экономической интеграции с Азией. Но ответа в жанре выстрела в собственную ногу, которые бы навредили нашим же предприятиям, с российской стороны не последует.

Со своей стороны, руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов напомнил, что президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 19 декабря говорил о зеркальных ответах на уже практически принятые на тот момент санкции против компаний, строящих «Северный поток — 2».

И здесь реально могут быть зеркальные ответы, но, скорее, со стороны европейских партнёров проекта. Они могут, например, вместо нынешнего режима наибольшего благоприятствования в отношении американского СПГ ввести встречно пошлины на такие поставки сжиженного газа из США. Евгений Удилов руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс»

Между тем директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев уверен, что отечественные законодатели обязательно воспользуются возможностью для принятия очередных ответных ограничений, даже если они приведут к финансовым потерям для отечественных компаний.