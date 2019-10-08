Переговоры между Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) и Toyota по поводу использования бренда AURUS на территории Евросоюза были продлены на полгода, выяснил News.ru. Как следует из документов Бюро Евросоюза по интеллектуальной собственности (EUIPO), срок «перемирия» истекает 2 апреля. Стороны попытаются снять все претензии до весны.

По словам экспертов, российские госструктуры могут предложить японским коллегам за экспорт своих статусных автомобилей в ЕС различные преференции. Свои аргументы есть и у НАМИ.

Не поделили буквы

Патентные споры между иностранными автоконцернами и ФГУП «НАМИ» начались весной текущего года. Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали заявку, поданную московским институтом для выхода на рынок Старого Света. Претензии возникли к названию — AURUS. По мнению зарубежных производителей, данное наименование до степени смешения похоже на их собственные бренды.

Так, корпорация Toyota с 2006 года выпускает малый семейный автомобиль Auris. Представляющий интересы японского гиганта адвокат Кристиан Томас указывал на визуальную схожесть имени моделей. По его словам, потребитель не сможет отличить товарные знаки, когда разница заключается лишь в одной предпоследней букве.

Сергей Булкин/News.ru

Претензии Lamborghini и Michelin аналогичны. С конца 2017 года в «конюшне» итальянского производителя спорткаров присутствует кросcовер Urus. А у французской компании, лидера на мировом рынке шин, есть дочерний бренд Taurus. В случае доказательства правоты японской и европейских компаний в EUIPO, российский товарный знак зарегистрировать будет проблематично. В дальнейшем при желании выхода на рынок ЕС отечественным представительским автомобилям может грозить переименование.

Однако весной от жалоб к AURUS в Европе официально отказалась Lamborghini, а следом и Michelin.

Японский же гигант претензии не снял, а лишь уведомил о «перемирии» до апреля. Причём производство по делу приостановлено по просьбе обеих сторон — Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (трейдер Toyota Motor Corporation) и ФГУП «НАМИ» — в конце сентября 2019 года и официально вступило в силу 2 октября. В документе стоит и подпись гендиректора института Сергея Гайсина. Разбирательство может быть возобновлено 3 апреля 2020 года. Максимальная продолжительность приостановки для переговоров между сторонами — два года.

Настоящим предлагается продлить приостановление разбирательства по возражению ещё на шесть месяцев, так как переговоры о мировом соглашении между сторонами всё ещё продолжаются. Кристиан Томас партнёр компании KUHNEN & WACKER

В случае желания одной из сторон возобновить разбирательство она может сообщить об этом бюро в одностороннем порядке. В письме EUIPO от 2 октября сказано, что при отказе от «мировой» оппонент до 2 июня 2020 года должен представить свои факты и доказательства нарушения. Аргументы ответчика в этом случае в бюро принимают до 2 августа.

Чиновникам могут запретить приобретать Toyota

Эксперты считают, что стороны могут договориться друг с другом, предложив взаимовыгодные условия регистрации и последующего использования. При этом европейское законодательство о средствах индивидуализации устроено так, что регистрация товарного знака на имя ФГУП «НАМИ» будет проведена ведомством автоматически в том случае, если все оппозиции будут отозваны правообладателями. В противном случае (если стороны не договорятся), экспертиза европейского патентного бюро изучит обозначения на предмет их сходства и вынесет свой вердикт.

Перспективы европейских продаж люксовых авто AURUS остаются неопределёнными. По словам старшего юриста компании CLAIMS Антона Ендресяка, спор может закончиться как успешно для российского бренда, так и безуспешно.

По нашему мнению, обозначения «AURUS» и «Auris» отвечают необходимым критериям сходства, поскольку отличаются лишь одним символом и регистром написания — аналогичные обозначения чаще всего признаются сходными. В это же время ФГУП в любом случае может при рассмотрении оппозиции в патентном ведомстве настаивать на том, что практика регистрации большого числа сходных товарных знаков (Auris, TAURUS, URUS и AURES) свидетельствует о том, что незначительных отличий в обозначениях достаточно для признания отсутствия сходства ввиду специфики товаров — при покупке автомобиля потребитель крайне внимательно подходит к выбору товара в силу его дороговизны. Антон Ендресяк юрист компании CLAIMS

Возможно, на руку российской стороне сыграет тот факт, что автомобили Toyota Auris и AURUS, мягко говоря, находятся в разных ценовых категориях. Но тем не менее японский автоконцерн — правообладатель зарегистрированного и охраняемого на территории ЕС товарного знака, поэтому у РФ как учредителя и собственника ФГУП «НАМИ» нет серьёзных инструментов для давления на Toyota или прекращения поданной оппозиции, кроме переговоров и поиска взаимных уступок, устраивающих обе стороны, подчёркивает Ендресяк.

Действительно, российские и японские производители могут договориться, считают в «Автостат Инфо».

Заставить Toyota снять и то лишь частично претензии к AURUS может только интерес к российскому рынку флит-продаж, т. е. к госсектору и крупным корпорациям вроде «Газпрома». А одним из нефинансовых инструментов, которые может применить Россия против японского концерна, — это пересадить всех чиновников и окологосударственный бизнес с автомобилей марки Toyota. В Китае подобный прецедент уже был. Но договориться, тем более в бизнесе, можно всегда. Например, можно притормозить введение повышенного утилизационного сбора и (или) чётко разграничить рынки сбыта. Во всяком случае не стоит исключать того, что у Toyota тоже есть уязвимые места. Александр Климнов эксперт «Автостат Инфо»

AURUS может ответить японскому концерну

Правительственный лимузин AURUS проекта «Кортеж» разрабатывался в НАМИ при поддержке группы Sollers и зарубежных партнёров с 2013 года. Проект курирует Министерство промышленности и торговли РФ, а общие вложения государства в него составили 12,4 млрд рублей. В прошлом году на Московском автосалоне был презентован седан и лимузин AURUS. Под брендом могут оказаться внедорожник, кабриолет и микроавтобус. Марка создаётся на единой модульной платформе «Кортеж» и создана в первую очередь для первых лиц страны на замену люксовых иномарок. Ориентировочная цена моделей AURUS начинается от 10 млн рублей. А поставки на внешние рынки планируется начать с 2021 года, после запуска производств в Татарстане.

Сергей Булкин/News.ru

В EUIPO российская марка была зарегистрирована 22 июня 2018 года, а сама машина была представлена 5 марта на Международном женевском автосалоне. В разгар поступления претензий со стороны автоконцернов Минпромторг сообщал, что не видит проблем с патентованием бренда. В начале года модель успешно прошла регистрацию в странах Benelux, а в марте 2019-го — в Латвии и Литве.

Антон Ендресяк подчеркнул, что московский институт, безусловно, имеет сугубо юридические возможности подачи возражения против самого факта регистрации товарного знака компании Toyota, так и его отмены в силу неиспользования или обращения в антимонопольный орган с требованием о признании в действиях японской компании признаков недобросовестной конкуренции. Однако эти инструменты, на его взгляд, приведут лишь к затягиванию общего процесса оппозиции против заявки российской компании.

Всё это не снимает вопрос о том, почему, прежде чем подавать заявку, НАМИ не проанализировал наименования на европейском авторынке.