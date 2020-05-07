Товарооборот России и Китая с начала года вырос до $33,56 млрд

https://static.news.ru/photo/a2d002a0-9040-11ea-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Товарооборот между Россией и Китаем с начала 2020 года вырос на 0,1% и составил $33,563.

По данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в Россию сократился на 9,1%, до $13,142 млрд. Импорт российских товаров в КНР вырос на 7%, до $20,42 млрд, передаёт ТАСС.

По итогам 2019 года товарооборот между странами составил $110,75 млрд.

Ранее сообщалось, что товарооборот КНР и Соединённых Штатов в I квартале 2020 года сократился на 20,1%, до $95,74 млрд.

Как писал NEWS.ru, из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру внешняя торговля КНР может понести большие убытки. Из-за этого в Китае готовят контрмеры по укреплению международных цепочек поставок.