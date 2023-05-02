Торговые сети заставят «выбирать российское» «Известия»: в Думе и Минпромторге подготовили проект о «российской полке» в торговых сетях

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Депутаты Госдумы и Минпромторг РФ разработали законопроект, обязывающий торговые сети в стране создавать полки с непродовольственными товарами российских производителей. Поправки планируется внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Об этом сообщают «Известия». По мнению разработчиков законопроекта, нововведения позволят повысить конкурентоспособность отечественных потребительских товаров и ускорят технологическое развития страны.

Для этого вводится понятие «товары российского происхождения», а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом, — говорится в пояснительной записке к документу.

Там также отмечается, что уполномоченный орган получит возможность регулировать перечень продукции, которая должна находиться на полке. В первую очередь предлагается использовать механизм на непродовольственных товарах. Ответственным за контроль выполнения требований предлагается сделать Роспотребнадзор. При этом новые нормы не коснутся тех торговых сетей, чья выручка за последний календарный год превысила 2 млрд рублей.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что документ направлен в Минпромторг для подготовки заключения.

Как заявил в интервью «Известиям» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, в настоящее время необходимо «мягкое государственное вмешательство», которое, по его словам, поможет торговым сетям «изменить свои подходы в закупочной деятельности, уделяя особое внимание российским брендам».

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Лавров заявил, что в России необходимо повышать эффективность системы импортозамещения. Он уточнил, что следует сделать систему более прозрачной и понятной.