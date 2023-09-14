Торговые центры «МЕГА» получат новых владельцев: что может измениться Шведы думают продать свой бизнес крупным российским структурам

Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

Торговый центр «МЕГА»

Торговые центры «МЕГА» по всей России могут уйти от шведского собственника к российскому. Имя отечественного бизнесмена и название его компании пока неизвестно, но анонимные источники указывают на крупную российскую банковско-нефтяную структуру. Кому и на каких условиях передадут активы, возможны ли ребрендинг и повышение цен в магазинах этих ТЦ, расскажет NEWS.ru.

Что сейчас представляет собой «МЕГА»

В России сегодня открыто 14 крупных торговых центров общей площадью 2 млн кв. м, в том числе известные жителям Москвы и Подмосковья центры «МЕГА Белая Дача» (на 221 тыс. кв. м, 320 магазинов), «МЕГА Теплый Стан» (142 тыс. кв. м, 200 магазинов), «МЕГА Химки» (175 тыс. кв. м, 200 магазинов). В них продается все — от одежды, мебели и стройматериалов до еды на фудкортах.

На данный момент ими, как и ушедшей из России IKEA, владеет шведская Ingka Centres. По подсчетам Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в центрах «МЕГА» сократился на 19% год к году, до $285 млн. Как утверждают аналитики, после закрытия IKEA к торговым центрам, которые находятся на окраине городов, стали терять интерес. По данным Focus Technologies Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, трафик в суперрегиональных торговых центрах Москвы в январе — августе 2023 года оказался ниже на 11% год к году, а трафик в объектах районного масштаба вырос на 7% год к году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что стало известно о потенциальных торговых центрах

Как написал сегодня «Коммерсант», структура Газпромбанка стала основным кандидатом для покупки торговых центров «МЕГА» у шведской компании. Об этом говорят два источника издания на рынке недвижимости. По их словам, стороны уже могли достичь неких договоренностей. В Ingka Centres сообщили «Коммерсанту», что компания рассматривает различные варианты для торговых центров «МЕГА» в России и это комплексный процесс, требующий времени. В Газпромбанке комментарий не предоставили.

По экспертным оценкам, стоимость торговых центров «МЕГА» может составлять $2,85 млрд без учета дисконта от 50%, который должны предоставить будущим российским собственникам сегодняшние зарубежные, чтобы процедура была одобрена специальной правительственной комиссией.

Что поменялось с уходом IKEA

Чтобы понять, как меняется бизнес после перехода от западных собственников к новым, можно в том числе напомнить, как поменялась IKEA. К примеру, ее в России заменил белорусский продавец мебели Swed House, который начал продавать в том числе точно такую же мебель, однако цены уже заметно отличались.

Как писал NEWS.ru еще до открытия Swed House в России, анализируя только белорусский ассортимент, товары нового магазина часто были на треть или даже вдвое дороже, чем схожие по внешнему виду и характеристикам товары IKEA, которые продавались перед ее закрытием. Кроме того, в «МК» и «Тинькофф Журнале» уже отмечали, что новые продавцы пока не могут предоставить такой же большой ассортимент непосредственно в торговых центрах и занимают из-за этого куда меньшую площадь.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Рабочие закрашивают логотип IKEA

Как уходила OBI

Еще один пример — немецкая группа OBI, организовавшая в том числе в России работу известных строительных гипермаркетов, продала свой бизнес в нашей стране в апреле 2022 года. Эксперты обсуждали, что стоимость сделки могла составить до 6 млрд руб.

Но позже, в июля 2022 года, когда договор был окончательно подписан, выяснилось, что новый владелец — бизнесмен и инвестор Йозеф Лиокумович — купил 27 гипермаркетов OBI в России, в которых работали примерно 4900 сотрудников, всего за 600 рублей. Причем в 2019 году он уже вел переговоры о приобретении этого бизнеса, но тогда речь шла о €100 млн. Новый владелец рассказал Forbes, что сеть с 2015-го приносила только убытки, например, в 2021-м они составили 2,5 млрд руб. Он объяснил это в том числе высокой арендной платой и тем, что товары продавались ниже, чем по закупочным ценам. Лиокумович назвал это «невозможными вещами», из чего можно предположить, что цены на ассортимент как минимум не снизятся.

Чего ждать от смены собственника

Маркетолог Николай Григорьев в беседе с NEWS.ru отметил, что зарубежные собственники продают бизнес российским структурам не в первый раз и вряд ли внешне для покупателей что-то сильно изменится. Он также обратил внимание, что конкретно сейчас это происходит с участием того бизнеса (а именно структур «Газпромбанка»), у которого есть значительные ресурсы. В то же время, отмечает эксперт, этот бизнес вряд ли будет являться для нового собственника профильным. Но у него будет достаточно денег, чтобы нанять квалифицированных менеджеров.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Торговый центр «МЕГА»

Кроме того, допускает Григорьев, будущим российским владельцам, вероятно, придется провести ребрендинг и на это тоже потребуются деньги. И тут встает вопрос — будут ли они повышать арендные платежи для работающих в торговых центрах магазинов и будут ли после этого последние повышать цены. Григорьев полагает, что с каждым конкретным магазином, в зависимости от его величины и ценности для торгового центра, будут проводить отдельные переговоры о новых условиях.

«Есть общее стратегическое и человеческое желание все повышать. Но с другой стороны, есть потолок — платежеспособный спрос арендаторов, а они ограничены платежеспособным спросом домохозяйств. И здесь мы увидим определенное противоборство жадности и возможности. В итоге же за все заплатят потребители, то есть мы с вами», — сказал Григорьев.

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