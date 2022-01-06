Топливный эксперт допустил рост цен на сырьё из-за событий в Казахстане

Рост цен на топливо на фоне протестов в Казахстане может составить 4-5%, однако «ситуация очень турбулентная» и делать долгоиграющие прогнозы затруднительно, рассказал NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Эксперт подчеркнул, что дело не в резком скачке стоимости газа в республике, а в её статусе страны-экспортёра углеводородов, из-за чего пошли вверх котировки на мировых рынках.

Это, в свою очередь, может привести к росту биржевых цен, ну а это будет подталкивать розничные цены внутри страны. Ситуация очень турбулентная и делать долгоиграющие прогнозы не очень осмысленно. Базовый прогноз у меня тот же — всё будет в пределах инфляции. 5 рублей за литр я скорее не допускаю, рост будет в пределах инфляции, которая составит 4-5% где-то, примерно такой рост и будет, — добавил Баженов.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.