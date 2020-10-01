Токийская фондовая биржа возобновила работу после крупного сбоя

https://static.news.ru/photo/495464d8-0452-11eb-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Takeshi Yamada/AFLO

Токийская фондовая биржа возобновила 2 октября работу после крупного сбоя, произошедшего накануне.

Сразу же после возобновления торгов индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,51% до отметки 23302,48 пункта. Индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,41% до 1632,13 пункта.

Мы выражаем наши искренние извинения за неудобства, вызванные системным сбоем ТФБ, и хотели бы попросить вас и дальше поддерживать и сотрудничать с рынком, — говорится в заявлении администрации биржи, сделанном после возобновления её работы.

Активность биржи была приостановлена с 08:35 утра (23:35 GMT среды), в связи с этим не смогла начаться торговля Nikkei 225 и Topix, что также повлияло на торговлю на других биржах Японии (в Саппоро и Нагое). Эта проблема стала первым серьёзным сбоем с 2018 года, когда из-за проблемы с торговой системой некоторые фирмы, работающие с ценными бумагами, не могли размещать заказы, писал NEWS.ru ранее.