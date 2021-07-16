Титов рассказал, когда рестораны смогут выйти из коронавирусного пике

Экономические обороты московских ресторанов восстановятся с 19 июля, когда будут отменены обязательные QR-коды. Такое мнение высказал ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он подчеркнул, что финансовая выручка после окончания обязательных ограничительных мер (QR-кодов) превысит допандемийные показатели за счёт отложенного спроса.

По его оценке, в последнее время потери столичного общепита составили от 30% до 90% в зависимости от наличия веранды. Однако Титов отметил, что доля закрывшихся ресторанов в Москве оказалась незначительной по причине короткого периода ограничений.

По словам уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова, решение городских властей об отмене обязательных QR-кодов не стало для сообщества большим сюрпризом. Он добавил, что московские рестораторы ещё долго будут восстанавливать свой бизнес из-за «очень серьёзных потерь».

Восстанавливаться рестораны будут долго, потому что потери очень серьёзные. Я думаю, несколько месяцев, — подчеркнул он.

По его прогнозам, полное восстановление всей отрасли стоит ожидать не раньше конца текущего года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил действие обязательных QR-кодов в столичных ресторанах и других заведениях общепита. Срок ограничительных мер истечёт 19 июля.

По его словам, это решение было связано с улучшающейся эпидемиологической обстановкой в городе. Он также добавил, что система QR-кодов, проработавшая две недели, свою задачу выполнила.