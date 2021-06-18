Титов: лучше массовая вакцинация, чем закрытие предприятий

https://static.news.ru/photo/bc912d38-d034-11eb-a414-96000091f725_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полная остановка работы предприятий общественного питания в Москве принесла бы бизнесу финансовые потери. Об этом ФБА «Экономика сегодня» сообщил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов, комментируя указ мэра столицы об отмене режима нерабочих дней для предприятий общепита с 21 июня 2021 года.

По его мнению, продление режима нерабочих дней означало бы ущерб для фонда заработной платы частных работодателей.

Мера эта — «суперэкстренная» — долго продлиться всё равно не могла, — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что решение властей города пойти по медицинскому, а не административному пути в борьбе с коронавирусом было правильным. Лучше, по его словам, форсировать массовую вакцинацию вместо сплошного закрытия предприятий.

Частичные ограничения для общепита и зрелищных мероприятий ещё сохраняются, будем надеяться, что это ненадолго и вакцинация возымеет действие, — подчеркнул он.

В Москве нерабочими были объявлены дни с 15 по 19 июня. При этом в распоряжении властей устанавливалось, что зарплата работникам за этот период должна быть сохранена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти близки к введению временных, но более жёстких ограничений. 18 июня он продлил действие дополнительных ограничений до 29 июня включительно. В этот период будут закрыты танцполы и фан-зоны для болельщиков, детские площадки в парках. Разрешено проводить массовые мероприятия с численностью участников до одной тысячи человек, продолжат работу театры и кинозалы.