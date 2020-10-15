«Тинькофф» отказалась от сделки с «Яндексом»

https://static.news.ru/photo/3591a2d0-0f92-11eb-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О прекращении всех переговоров по возможности покупке группы компаний интернет-холдингом «Яндекс» объявили в «Тинькофф».

Стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены, — сказано в сообщении «Тинькофф».

До этого стороны сообщили, что достигли принципиальной договорённости о том, что «Яндекс» выкупит группу за 5,48 миллиарда долларов. «Яндекс» и «Тинькофф» при этом подчеркнули тогда, что уверенности о достижении финальных договорённостей пока нет.

«Тинькофф» должна будет пройти комплексную проверку, а «Яндексу» предстоит получить согласие акционеров на сделку. Со ссылкой на источник знакомый с ситуацией портал The Bell сообщил, что Олег Тиньков помимо предложения «Яндекса» о покупке банка рассматривает и другие предложения, покупателем бизнеса может оказаться МТС или «МТС Банк».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что глава Сбербанка Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса», говорится в сообщении интернет-компании.