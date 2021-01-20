The Bell: в России остановилась работа нелегальных казино

https://static.news.ru/photo/f0d81b12-5b48-11eb-b54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Работа нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор в России практически остановлена. Центробанк сумел зачистить рынок платежей.

В настоящее время при попытке пополнить счёт какого-нибудь букмекера с помощью банковской карты всплывает надпись, что этот платёжный метод невозможен в регионе. Но можно расплатиться криптовалютой, сообщает The Bell.

В частности, при попытке сделать ставки в крупнейших онлайн-казино (Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и др.) все они требовали взнос в биткоинах.

Однако, делать нелегальные онлайн-ставки могут по-прежнему только старые и крупные игроки с помощью «ВИП-инкассации». В крупных городах к ним на дом выезжают сотрудники казино и берут деньги наличными. Сейчас стоимость такой услуги составляет 4–5% от вносимой суммы, однако она имеет смысл с депозитами от $100 тысяч.

Объём ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016–2018 годах оценивался экспертами в €1–1,5 млрд в год. Выручка букмекеров в 2019 году превышала 1 трлн рублей, но большая часть этих средств тоже приходилась на серую зону.

Положить конец нелегальным букмекерам позволило активное использование игроками процедуры chargeback, позволяющей оспорить платёж по карте. Контролирующие органы стали видеть, через какие счета идут платежи, и блокировать их.

Ранее NEWS.ru писал о том, что любитель азартных игр разработал схему выигрыша денег при помощи обмана системы онлайн-казино. С её помощью он выиграл достаточно серьёзную сумму, однако лишился большей части средств, обратившись в службу поддержки. Свою историю мужчина сам рассказал на одном из американских сайтов.