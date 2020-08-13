Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничительные меры привели к резкому падению деловой активности на уровне индивидуального предпринимательства в первом полугодии текущего года. Число регистраций новых ИП в России за прошедшие шесть месяцев упало на целую треть, следует из подсчётов компании Seldon (данные есть в распоряжении NEWS.ru). Эксперты полагают, что некоторые индивидуальные предприниматели не имели финансовой прочности и закрылись полностью, другие же просто решили уйти в тень. Экономисты уверены, что частную деловую инициативу поможет спасти патентная система, которая позволяет вести бизнес без сложной бухгалтерии и мудрёной отчётности.

По данным исследователей, количество регистраций новых ИП в нашей стране за первые полгода снизилось на 34,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составило 287,5 тысячи. Худшими месяцами стали, конечно же, апрель и май, после чего показатель продемонстрировал небольшой отскок, констатируют аналитики.

Количество регистраций новых организаций с января по июнь 2020 года упало на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 106,9 тысячи. Наиболее тяжёлыми стали апрель и май, где падение показателя составило соответственно −66,5% и −47,9% против уровней тех же месяцев в 2019 году, — подчёркивается в исследовании экспертов Seldon.

В региональном аспекте больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний за полугодие составило 43,8–48,5%, а также Псковская область (-56,5%). Где-то, наоборот, произошёл рост — это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия и Ингушетия. Но что касается ИП — ни один регион в первом полугодии не показал роста регистраций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем в первом же полугодии снизилось число компаний, полностью прекративших деятельность. Всего за указанный период, по данным Seldon, закрылось 8287 организаций, что на 18,3% меньше, чем за первые полгода прошлого года. Примечательно, что в отличие от количества регистраций новых компаний показатель прекращения деятельности не показывает отскока после снижения в апреле этого года. Сдерживающее влияние на динамику последнего оказывает введённый в начале апреля этого года мораторий на банкротство должников по заявлению кредиторов, отмечают аналитики.

Такая динамика, по всей видимости, обусловлена тем, что в связи с введёнными санитарно-эпидемиологическими требованиями и ограничениями ряд ИП не смогли подготовить и сдать необходимые документы для регистрации прекращения деятельности, — подчёркивают эксперты.

Однако есть и утешительные новости. В июне экономика продемонстрировала некоторое оживление, благодаря которому число регистраций новых компаний возобновило рост. Хотя пока этот показатель всё ещё отстаёт от прошлогоднего на 23%, что тоже может являться, скорее, настораживающим фактом.

У апатии россиян к ИП есть несколько причин. Первая: берём начало года — у нас было достаточно большое количество индивидуальных предпринимателей, потому что многие люди пытались заняться своим бизнесом и не всегда отдавали себе отчёт в том, как это будет выглядеть и прочее-прочее. И потом, если сравнивать с началом 2000-х, ситуация в бизнесе была совершенно другая, не было такой острой конкуренции в малом бизнесе. Алексей Майоров эксперт по индивидуальному предпринимательству, действующий сенатор эксперт по индивидуальному предпринимательству, действующий сенатор

По словам эксперта, в сфере услуг, малого производства и торговли конкуренция очень жёсткая.

Причём раньше это очень остро ощущалось только в Москве, на каждом шагу практически малый бизнес присутствовал, сейчас уже и в регионах схожая ситуация. По-видимому, большое количество предпринимателей поняли, что они с этой задачей не справляются, в условиях такой жёсткой конкуренции работать не могут, и перешли на работу в государственные или частные компании, — отметил Майоров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом пандемия как раз все эти процессы усилила, отмечает сенатор. В период критической вспышки коронавируса мало кто регистрировал свой бизнес. Ведь что можно было? Условно говоря, только производить маски! Потребительский же спрос заметно падал. Что самое грустное, отмечает Майоров, апатия к предпринимательству отмечается больше всего у молодёжи в возрасте 18–25 лет, которая вдруг стала понимать, что «в частном бизнесе будет достаточно сложно руководить, и многие молодые люди предпочитают устроиться на работу в крупную государственную или частную компанию, получать нормальную зарплату, иметь социальный пакет, а самое главное — не иметь ответственности».

У нас всё-таки ужесточился закон о банкротстве, достаточно усложнился доступ к ресурсам, к кредитным и каким-то другим видам финансирования, количество банков стало меньше. Раньше всё-таки это было легче. Поэтому ситуация на рынке усложнилась, и меньшее количество людей стало регистрировать свои предприятия, — сказал Майоров.

К слову, индивидуальный бизнес в России сейчас представляет собой целую совокупность рисков, и риски эти непосредственно налоговые. Также есть опасность, что вы подвергнетесь рейдерской атаке или нападкам со стороны правоохранительных органов или чиновников. При этом как вы будете отдавать всевозможные кредиты?

Индивидуальные предприниматели, самый незащищённый слой бизнеса, элементарно не выдержали давления. Падение покупательской способности населения, сокращения, рост количества безработных — это потенциальные потери малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Некоторые «индивидуалы» не имели финансовой прочности и закрылись полностью, другие же вынуждены были уйти в тень. Алиев Аяз Аладдин оглы доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению Аяза Алиева, в настоящее время относительно «хорошим» выходом является налоговый формат самозанятости, «правда, до тех пор, пока органы власти не увидят массовый уход в него».

Налог для самозанятых сейчас составляет 4% или 6%, для ИП — это лучший выход в сложившейся ситуации. Пособия по безработице — не панацея, она не спасёт ситуацию. Индивидуальным предпринимателям остаётся только пережить не лучшие времена, уповать на государственную поддержку, дождаться конца пандемийного периода и восстановления экономической активности в стране, — подчёркивает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Увы, но сейчас для ИП один из путей существования — «теневое состояние», добавляет сенатор Майоров. Ведь в тени всегда было проще работать, там всё-таки нет довлеющей конкурентности и многих коррупционных «тормозов». Хотя и «тень» стала проблемной, замечает сенатор. В настоящее время с развитием цифровых технологий достаточно легко отслеживаются все денежные потоки, поэтому работать в тени сейчас уже сложнее. Ведь кроме вездесущей налоговой службы, есть тот же Росфинмониторинг, который может отследить все ваши транзакции, как личные, так и вашей фирмы.

Поэтому путь всех в тень — плохой путь. Сейчас, во время пандемии, я считаю, что налоговое бремя надо ослаблять максимально. Дать полную свободу. Основная задача бизнеса, помимо того, что он платит налоги, — это создание рабочих мест, чтобы люди имели достаточный уровень жизни, — сказал Алексей Майоров.

Эксперт приводит для сравнения хороший китайский пример, где в 20-миллионных городах малый бизнес составляет примерно 80% от всего бизнеса. В РФ, увы, такими цифрами не похвастаешься. Сегодня у нас доминируют на рынке крупные компании, которые сами зачастую создают малый бизнес лишь для своих задач.

Мы же только-только первые шаги делаем: развивается патентная система, самозанятость, будем совершенствовать эти формы. Надо делать какие-то для малого предпринимательства кейсы, чтобы человек пришёл и занялся бизнесом, не думая о том, что ему нужно отчётность сдавать. Рядовой россиянин должен перестать испытывать на себе максимум финансово-организационных рисков, — резюмировал представитель верхней палаты парламента.

К сведению, ФНС на днях обновила Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. По новым данным, общая численность субъектов МСП составила 5,6 млн. Из позитивного можно упомянуть то, что с 1 августа любая компания вправе применять пониженные тарифы страховых взносов с начисленных выплат и иных вознаграждений, превышающих МРОТ.