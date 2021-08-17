Телеведущий Норкин удивил сравнением цен на продукты в Крыму и Москве

Известный телеведущий НТВ Андрей Норкин рассказал о дешевизне товаров в Крыму по сравнению с Москвой. Стоимость продуктов питания может отличаться в пять раз, заявил он во время эфира своей программы.

По словам журналиста, до открытия Крымского моста в Крыму существовала проблема завышенных цен. Однако за несколько лет продовольствие и товары повседневного потребления в республике стали в разы дешевле, чем в Москве.

Норкин отметил, что покупка полной тележки продуктов, бытовой химии и других насущных товаров в Крыму обходится ему в пять раз дешевле, чем в Подмосковье, где он живёт. Одним из основных секретов крымских цен телеведущий считает ставку на местных производителей. Почти вся продаваемая продукция произведена на полуострове или в соседних регионах России. В Москве же зачастую есть проблема допуска в торговые точки для местных поставщиков.

Ранее специалисты выразили точку зрения, что в ближайшее время цены на продукты питания в России могут резко упасть. Это произойдёт на фоне глобального снижения цен на продовольствие в мире.