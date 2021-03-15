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Экономика

Telegram впервые разместил на рынке облигации на $1 млрд

18:58, 15 марта 2021
Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

Компания Telegram Group разместила на рынке свои бонды. Благодаря им руководство надеется привлечь инвестиции на $1 млрд.

Ценные бумаги — это пятилетние валютные облигации под 7% годовых. Номинал одной облигации составил $1 тысячу, а купонный период — полгода, сообщает РБК

Изначально компания позиционировала, что может разместить более одного миллиарда долларов, а ориентир по купону составлял 5–7%. То, что ставка в итоге составила 7%, <…> означает, что спрос был умеренным, — цитирует издание директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

Одно из условий выпуска облигаций — они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Как сообщал NEWS.ru, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич рассказал, что действительно болезненным ударом по рублю могут оказаться санкции США, включающие запрет на инвестиции в новые выпуски российского госдолга. В этом случае российскую валюту ждут потрясения в рамках 3–8% от стоимости.

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