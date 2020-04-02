ТЦ могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года

https://static.news.ru/photo/60a7bce0-754e-11ea-8841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продление «каникул» в России до конца месяца в связи с пандемией может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в торговых центрах к концу апреля, заявили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Реальных мер поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до сих пор не принято, считает президент РСТЦ Булат Шакиров. Также он отметил, что ритейлеры и ТЦ уже обращались в правительство с просьбой снять с них налогообложение на полгода и объявить на этот период мораторий по банковским платежам и отметил, что почти все столичные торговые центры имеют кредиты в Сбербанке или ВТБ, передаёт ТАСС.

Мы обсчитали 2 тысячи центров, и понимаем, что наши потери порядка 50 млн рублей в день составляют. И 10 миллионов человек, которые задействованы в этой сфере, я думаю, что, к сожалению, через неделю-две останутся полностью без работы, — подытожил Шакиров.

Как писал NEWS.ru ранее, сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» может остановить работу полностью из-за кризиса на фоне пандемии. На данный момент без работы находятся около 3,5 тысячи сотрудников сети, а работа навынос и доставку приносит 8% от докризисного оборота. У компании нет возможности выплачивать в полном объёме зарплату работникам, но их пытаются устроить на временную работу в различные службы доставки.