Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования увеличились в России с 1 января 2020 года на 3,5%. Что касается цен на билеты в вагонах купе, СВ и люкс, то там используется система динамического ценообразования.
При ней стоимость билетов имеет разный размер, который складывается с учётом сезона, дня недели, спроса и количества проданных билетов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что РЖД с 1 января 2020 года сделали бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования. Под такую норму попали 344 железнодорожных вокзала страны. Прежде бесплатно пользоваться туалетами могли только льготники и пассажиры с билетами, при ряде оговорок.
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