РЖД с 1 января 2020 года сделали бесплатным для всех посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования. Под такую норму попали 344 железнодорожных вокзала страны.
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Прежде бесплатно пользоваться туалетами могли только льготники и пассажиры с билетами при ряде оговорок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что РЖД представили макет нового электронного билета на поезда дальнего следования, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года. Согласно ролику компании, бланк содержит просьбу для пассажиров нижних полок разрешать своим соседям с верхних мест посидеть внизу днём.
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