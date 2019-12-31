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Вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики, может помочь людям, злоупотребляющим алкоголем в праздники. Об этом заявил врач-гомеопат Михаил Лущик.

Данное средство используют разведчики, чтобы не опьянеть. Оно убирает действие алкоголя на организм, вернее, поглощает алкоголь. Советую всем запастись этим средством, — рассказал кандидат биологических наук в эфире радио Sputnik....